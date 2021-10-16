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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 181 artarak 123 bin 876'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 181 artarak 123 bin 876'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 515 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1197'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 773 bin 419'a yükseldiği ülkede, 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 876'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 840 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 48 milyon 15 bin 159 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 23 milyon 343 bin 118 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 71 milyon 358 bin 277 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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