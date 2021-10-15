İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYESİ'NDEN SPOR KULÜPLERİNE TATLI MORAL DESTEĞİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, İLÇEDE HİZMET VEREN SPOR KULÜPLERİNİN BAŞARISI İÇİN SAHADA OLACAĞIZ

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Şehrimizi sporda da marka ilçe yapmak için amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Spor ve sporcu dostu bir belediye anlayışıyla ilkadım ilçesinde gençleri kötü alışkanlıklarda kurtarıp topluma yararlı bireyler olmasın yolunda adından sıkça söz ettiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatları ile amatör spor kulüplerini ziyaret ederek geleceğin teminatı olan gençlerin en koşullarda hizmet alması için ziyaretler düzenleyen İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar ve Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman'ın ilk durağı TFF Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden İlkadım YABPA Kadın Futbol takımı oldu. Derebahçe tesislerinde gerçekleşen ziyarette heyet sporcuların antrenmanlarını izleyip sporcularla bir süre sohbet etti. İlkadım YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz'ün katıldığı ziyarette takıma moral vermek amacıyla sporculara tatlı ikram edildi.

"Şampiyonluk için mücadele eden takım olacağız"

Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten İlkadım YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz; " Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Mağlubiyetleri unutup, sahada şampiyonluk için oynayan bir takım olacağız. Kulübümüzün manevi desteğe ve morale ihtiyacı var. Bu konuda maddi ve manevi desteklerini bizlerden eksik etmeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a ve tesisimize gelerek sporcularımıza büyük moral desteği olan Spor Müdürü Hakan Karaman ve teknik ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

"Tatlı moral desteği"

Amatör kulüpler ziyaretlerine Kalkanca Halı Saha Tesislerindeki Türk Telekom Spor kulübü ile devam eden teknik heyeti Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Hüseyin Genç ve Kulüp Başkanı Yusuf İman karşıladı. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrası Türk Telekom Spor oyuncaların kendi aralarında yaptığı çift kale maç izleyen teknik ekip maç sonrası gençlere tatlı baklava ikram etti.

"Amatör spor camiası cefakar insanlarla dolu"

Belediyelerin rutin görevleri vardır. Yol, altyapı, üstyapı, temizlik, park-bahçe, ulaşım hizmetleri gibi birçok alanda hizmet veriyor ancak bunlar kadar önemli bir görevi gençlerimize yapacağı hizmetler olduğunu ifade eden Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Hüseyin Genç; " Amatör spor camiası cefakar insanlardan kurulu bir camiadır. İlimiz sporunu daha iyi yerlere getirebilmek için amatör branşlara daha fazla önem vermeliyiz. Ben buradan Amatör takımlarımıza desteği esirgemeyen Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Amatör spor kulüplerimiz çok önemli bir toplumsal görevi yerine getiriyor diyen İlkadım Belediye Başkanı Şerif Mırık; " Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında. Amatör sporcuların çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla gençlerin hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Spora ve sporcuya verdiğimiz önemi ilçemizde hizmet veren tüm spor kulüplerimizi ziyaret ederek eksikleri yerinde görüp hem de onlara yalnız mücadele vermediklerini hatırlatmak adına ziyaretlerimize Belediyemizin Spor Tesislerinde başlattıklarını aktaran İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Biz büyük bir aileyiz. Bugün amatör spor kulüplerimize moral vermek amacıyla futbolcularımızın antrenmanlarını ziyaret ederek onlara baklava ikram ettik ve başarı dileklerinde bulunduk. Bu şehrin markasına ve armasına sevdamız sonsuz. Onlarla birlikte seviniyor onlarla birlikte üzülüyoruz. Bu camianın bir parçası olarak bizlere de tüm spor kulüplerimize tam destek vermek düşüyor. Gençlerimizin spora teşvik eden ilçemizdeki kulüplerimizin başarısı için her zaman yanında olacağız" dedi.

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