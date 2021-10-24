İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi - Haberler
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İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi Suriye'nin İdlib kentinin Cebel el-Zaviye bölgesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sırasında okulda bulunan öğrencilerin panik ve korku dolu anları görüntülendi.

- İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinin Cebel el-Zaviye bölgesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sırasında okulda bulunan öğrencilerin panik ve korku dolu anları görüntülendi.

Suriye'nin İdlib kentinin Cebel el-Zaviye bölgesinde sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında bir okulda çekilen görüntüler, çocukların yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi. Saldırı seslerinin duyulmasıyla panik yaşayan öğrenciler, korkuyla okul binasının içine doğru sığınmaya çalıştı. Okul binasının içerisine girerek koridorlarda oturan öğrencilerin bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi

İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi

İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi

İdlib'e saldırı sırasında öğrencilerin korku dolu anları görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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