Hatay'da 567 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 567 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da 567 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 567 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 567 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Deniz Mahallesi'nde D.E'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 567 litre sahte içkiyle alkol üretiminde kullanılan bakır kazan ve kapağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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