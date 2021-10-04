Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı - Haberler
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Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı

AA / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel
Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı

Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde yapılan gözlemlerde ilk kez, başka bölgelerde yaşayan 6 kuş türü tespit edildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde yapılan gözlemlerde ilk kez, başka bölgelerde yaşayan 6 kuş türü tespit edildi.

Yüksek rakımlı dağları, yaylaları, akarsuları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari, zengin bitki örtüsü, endemik türler ve kuş türleriyle de adından söz ettiriyor.

İran ve Irak sınırında bulunması nedeniyle kuşların önemli göç güzergahları arasında yer alan kent, bu yönüyle gözlemcilerin ilgisini çekiyor.

Kente gelen bir grup kuş gözlemcisi, Yüksekova ve Derecik ilçesinde arazide yürüttükleri çalışmalarda, daha önce başka bölgelerde görülen 6 kuş türünü ilk kez gözlemledi.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, AA muhabirine, İzmir Yalıçapkını'nı Türkiye'nin en doğusunda bulmanın keyif verici olduğunu söyledi.

Bölgede kuş ve diğer hayvan türlerinin araştırılmasına yönelik az sayıda çalışmanın yapıldığını belirten Yoğurtcuoğlu, Hakkari için birçok yeni türle karşılaştıklarını, bunlardan en heyecan verici olanın İzmir Yalıçapkını olduğunu ifade etti.

İzmir Yalıçapkını'nın Türkiye'de yaşayan 3 tür yalıçapkınından biri olduğunu aktaran Yoğurtcuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu bölgede normal, yani ufak yalıçapkınlarından bolca bulunuyor. Ancak İzmir ve Alaca Yalıçapkını'nın Hakkari'de hiç kaydedilmediğini biliyorum. O yüzden karşılaştığımız zaman büyük heyecan yaşadık. Derecik bölgesi Hakkari'nin diğer bölgelerine göre çok alçakta. Bu da Hakkari'nin hiçbir yerinde görülmeyen kuşların burada görülmesine vesile oluyor. Mayıs ayından beri burada yaptığımız çalışmalarda Hakkari için yeni 6 türle karşılaştık. 5 tanesi Derecik bölgesinden. Kum Kekliği, Sarı Boğazlı Serçe, Boz Serçe, Boz Alamecek, İzmir Yalıçapkını ve bugün de Kızılkuyruklu Örümcek kuşunu bulduk. Türünü tüm olarak tespit edemedik. Türmenistan'dan mı ya da Moğolistan'dan mı olduğunu netleştiremedik. Bunların hepsi Hakkari için yeni oldu. Desteklerinden dolayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür ederiz."

Bölgede görülecek bazı kuşların Türkiye için de yeni tür olabileceğine işaret eden Yoğurtcuoğlu, yeni bir kuş cennetiyle karşılaştıklarını ve gözlemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Emrah Kayhan da uzun zamandır kuş türleriyle ilgilendiğini ve gelen ziyaretçilere yardımcı olduğunu belirterek, 2013'ten bu yana birçok türü kaydettiklerini, bunlara son zamanlarda yeni türler eklediklerini aktardı.

AA / Sıraç Karadeniz - Son Dakika Haberleri
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