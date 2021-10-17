Haiti'de ABD'li 17 misyoner kaçırıldı - Haberler
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Haiti'de ABD'li 17 misyoner kaçırıldı

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Haiti'de ABD'li 17 misyoner kaçırıldı

SAN Haiti'de, aralarında çocukların da bulunduğu ABD'li 17 misyonerin, bir çete tarafından kaçırıldığı bildirildi.

SAN Haiti'de, aralarında çocukların da bulunduğu ABD'li 17 misyonerin, bir çete tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşa göre, misyonerler, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldı.

Ayrıca misyonun saha direktörünün, ABD Büyükelçiliği ile çalıştığı ve direktörün ailesi ile diğer kişilerin de aralarında bulunduğu 17 kişinin, Dışişleri Bakanlığının üssünde kaldığı belirtildi.

ABD'de bir hükümet sözcüsü, dün gerçekleştirilen kaçırılma olayından haber dar olduklarını belirterek, "Yurt dışındaki ABD vatandaşlarının refahı ve güvenliği, Dışişleri Bakanlığının en yüksek önceliklerinden biridir." dedi.

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken, yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk sekiz ayında, Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam, 2020'nin tamamında 234'tü.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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