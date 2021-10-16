HABERLER | H.B.B.

HATAY (Habermetre) - Tarih: 16 Ekim 2021, 10: 41 Hatay Büyükşehir Belediyesi, 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021 Hatay ile ilgili hazırlık çalışmalarına devam ediyor. EXPO 2021 Hatay'ın iki sevimli maskotu olan Defne ve Zeytin'in üretimi için amigurimi (örgü oyuncak sanatı) atölyesi Hatay EXPO Evi'nde gerçekleşti. Usta Öğretici Yasemin Kale eşliğinde gerçekleşen atölyede örgü sanatı ile ilgilenen kadınlar hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. İki gün süren atölyenin sonunda Hataylı kadınların ürettiği el emeği göz nuru maskotlar EXPO 2021 Hatay fuar alanında satışa sunulacak. Atölye hakkında konuşan Yasemin Kale, "Hataylı üretici arkadaşlarımızla amigurumi sanatını işliyoruz. Defne ve Zeytin Hatay'ın iki karakteri. Bunları ördüğümüz için çok mutluyum. İlk çalışmamızı mart ayında yaptık. Şimdi ise burada hep beraber keyifle örüyor ve üretiyoruz. Eğer Defne ve Zeytin ile tanışmak ve çocuklarınıza bu iki karakterden hediye etmek isterseniz EXPO 2021 Hatay'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz" dedi.

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