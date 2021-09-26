İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Tarih: 26 Eylül 2021, 10: 18

Hatay'da bulunan Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin yöneticileri, EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz- İskenderun ve Antakya-Defne bölgelerindeki alanlarını gezdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana ve Antalya'dan gelen konuklarına organizasyonun yapılacağı alanları tanıtarak yapılacak etkinlikler ve organizasyon hakkında detaylı bilgi verdi.

EXPO 2021 Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak misafirlerine, EXPO 2021 Hatay alanlarının 15 farklı ülkeyi ağırlayacağını ve ülkelerin bitki çeşitleri ile mutfaklarının harmanlanacağı bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri