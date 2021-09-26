HABERLER | H.B.B. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HABERLER | H.B.B.

Habermetre - Haberler | Toplum
HABERLER | H.B.B.

Tarih: 26 Eylül 2021, 10: 18 Hatay'da bulunan Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin yöneticileri, EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz-İskenderun ve Antakya-Defne bölgelerindeki alanlarını gezdi.

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Tarih: 26 Eylül 2021, 10: 18

Hatay'da bulunan Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyelerinin yöneticileri, EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz- İskenderun ve Antakya-Defne bölgelerindeki alanlarını gezdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana ve Antalya'dan gelen konuklarına organizasyonun yapılacağı alanları tanıtarak yapılacak etkinlikler ve organizasyon hakkında detaylı bilgi verdi.

EXPO 2021 Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak misafirlerine, EXPO 2021 Hatay alanlarının 15 farklı ülkeyi ağırlayacağını ve ülkelerin bitki çeşitleri ile mutfaklarının harmanlanacağı bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Yiğit Marcus Aral Burak Yamantürk Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Cüneyt Çakır Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ziya Selçuk Fatih Terim Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 11:27:14. #1.12#