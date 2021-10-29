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GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURİYETİN 98'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

GAZİANTEP (DHA) - CUMHURİYETİN 98'ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu yapıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından kentteki bir otelde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı.

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, " Geçmişten günümüze baktığımızda ihracatımız çok arttı. 1923'te Türkiye'nin ihracatı 50 milyon dolardı. Şuan günümüzde ise sadece Gaziantep'in ihracatı yaklaşık olarak 10 milyar dolar. Eğitime, sağlığa, askerimizin, polisimizin gücüne bakıyoruz. Teknolojiye bakıyoruz. Her konuda ileriye gidiyoruz. Daha iyisini gerçekleştirmek mümkün. Ülkemizin gelişmesi noktasında ilerlemesi noktasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmamız gerekeni yaparsak, daha çok çalışırsak inanıyorum ki 100 sene sonra bu kutlamalar yapıldığında, dünyanın 3 veya 5 ülkesinden biri olacağız. Gaziantep kardeşliğin yüksek olduğu, birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği bir şehir. Bizi başkasından farklı kılanda bu. Bir etkinlik yapıldığına iktidarı ve muhalefeti birlikte görebiliyoruz. Neye inanırsak inanalım, neyi temsil edersek edelim, insanların aynı masa etrafında şehrimizin menfaati noktasında, ülkemizin menfaati noktasında, birlikte karar verme noktasında, birlikteliklerini görüyoruz. En büyük zenginliğimiz bu. İnşallah bunu muhafaza ederek, Gaziantep ruhunu muhafaza ederek birlikte daha nice başarılara ulaşabiliriz. Bu vesile ile bu günlere gelmemizi sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülke ve kent için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorumö dedi.

GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU

GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU

GAZİANTEP'TE 29 EKİM RESEPSİYONU

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