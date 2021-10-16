Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada - Haberler
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Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

ADANA'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı.

ADANA'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

Evlerin çevresinde duvarları siper alıp çatıştılar; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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