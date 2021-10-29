Eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan koca, gözaltına alındı.

Muradiye mahallesi Şadırvan sokaktaki bir evde yaşayan Şenol B. (57) ile eşi Kamile B. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol B, eşini bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kamile B'yi, Bursa Çekirge Devlet

Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Şenol B, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.