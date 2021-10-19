Erzurum Ticaret Borsası
AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HMS
|Bulgur
|Kg
|4,16
|4,16
|4,16
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,70
|2,70
|2,70
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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