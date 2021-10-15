Emlak Katılım'dan çiftçilere ELÜS ile destek - Haberler
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Emlak Katılım'dan çiftçilere ELÜS ile destek

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Emlak Katılım'dan çiftçilere ELÜS ile destek

Emlak Katılım, Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ürünü ile lisanslı depolarda ürünü olan üreticiye destek sunacak.

Emlak Katılım, Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ürünü ile lisanslı depolarda ürünü olan üreticiye destek sunacak.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, üreticilere ciddi şekilde faydalı olacak yeni ürününü hizmete sundu.

Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) adlı yeni ürünü ile banka, tarım ürünlerinden depolanabilir olanların (hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, incir, kuru kayısı, vb.) üreticilerinin, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun şekilde finansman ihtiyaçlarını karşılayarak tarım sektörüne destek sağlamayı hedefliyor.

ELÜS, tarım ürünlerinin sınıf ve kalitesinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından analiz edilerek belirlendiği, modern bir altyapıya sahip depolarda, Ticaret Bakanlığı'nca ürün bazlı belirlenen sürelerde stoklandığı, ticaretin ürünleri temsil eden Elektronik Ürün Senetleri vasıtasıyla Ürün İhtisas Borsası'nda yapıldığı bir sistemdir.

Lisanslı depoya teslim edilen ürünler için oluşturulan elektronik belge olan ELÜS karşılığında güncel borsa bedelinin yüzde 70'ine kadar, azami 12 ay vadeli TL cinsinden murabaha yolu ile finansman sağlanıyor. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) teminatlı finansman kullandırımlarında mevcut durumda yüzde 5 olarak tahsil edilen BSMV oranı, yüzde 1 olarak uygulanmakta ve KKDF muafiyeti bulunuyor.

"Tarımsal ürünler lisanslı depolara teslim ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, yeni hizmetleriyle bir kez daha üreticilerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni ürünümüz olan ELÜS'te müşterilerimiz adına Emlak Katılım nezdinde yatırım hesabı açılıyor ve hesap bilgisi lisanslı depo işletmesine bildiriliyor. Müşterilerimiz depolanabilir tarımsal ürünlerini lisanslı depoya teslim edebiliyor. Lisanslı depo işletmesi tarafından yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda teslim alınan ürün karşılığı lisanslı depo tarafından ihraç edilen ELÜS, müşterilerimizin yatırım hesabına aktarılıyor. Emlak Katılım olarak günün sonunda ihraç edilen Elektronik Ürün Senetlerinin teminata alınması suretiyle üreticilere fon kullandırmayı hedefliyoruz."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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