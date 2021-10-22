Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı

KADIKÖY'de değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı.

KADIKÖY'de değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, stad çevresinde park için yanaşan araçların yanına gelerek park ücreti adı altında para isteyen değnekçilerin olduğu tespit edildi. S.Ç. ve F.Ç. isimli değnekçiler polis tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelilerin sürücülerden para aldığı anlar bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan kişiler hakkında adli işlemler başlatıldı.


- İstanbul
Kadıköy'de değnekçi operasyonu: 2 gözaltı

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