Edirne'deki şantaj ve darp sanıklarının yargılanmasına devam edildi

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, aralarında "müşteki sanık" sıfatıyla yer aldığı biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı şantaj ve darp davasının görülmesine devam edildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu M.T ile tutuksuz yargılanan Gürkan, O.K, Ş.G. S.A, S.Y. ve Bulgaristan'da bulunan Şükrü Benli'nin avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmaya katılanlar, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde salona alındı.

İki ay önce Türkiye'ye gelerek teslim olan ve tutuklanan M.T, Edirne Kapalı Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS'le bağlanarak ifadesini verdi.

Mahkeme, M.T'nin tutukluluk halinin devamına ve sanıkların adli kontrol şartının devamına karar verdi.

Duruşma, 4 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

Edirne'de, 2018'in aralık ayında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçundan hapis cezasına çarptırılan ve yurt dışına kaçan Şükrü Benli, Bulgaristan'da darbedildiğini ileri sürerek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi olmuş, olayın ardından gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmıştı. Yargılama sürecinde, tutuklu sanıklar, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Savcılıkta ifade veren Gürkan, 75 bin lira teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.