DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hatay'daki yatırımları inceledi - Haberler
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DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hatay'daki yatırımları inceledi

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hatay'daki yatırımları inceledi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hatay'da inşa çalışmaları devam eden DSİ yatırımlarını yerinde inceledi.

HATAY (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hatay'da inşa çalışmaları devam eden DSİ yatırımlarını yerinde inceledi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya, Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. Kısım (Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı) inşaatıyla Reyhanlı Barajı Sulaması 1. ve 2. kısım inşaatlarında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen Yıldız, Reyhanlı Barajı'nın Türkiye'nin en uzun gövde uzunluğuna sahip baraj olduğunu belirtti.

Reyhanlı Barajı'na saniyede 50 metreküp kapasiteyle su iletimi sağlayacak olan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı inşaatının bir an evvel tamamlanabilmesi için T1 ve T2 tünellerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Yıllık olarak 239 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na derive edecek Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1. kısımda T2 tünelinin çıkış kısmında, tünel içerisinde kazı çalışmaları ve destekleme imalatlarında 320 metre, giriş kısmında ise 1218 metre ilerleme sağlanmıştır. T2 tüneli giriş kısmında 484 metre kemer beton kaplama imalatı tamamlanmıştır. T1 giriş kısmında kazı ve destekleme imalatlarında 515 metre, T1 çıkış kısmında kazı ve destekleme imalatlarında 349 metre ilerleme sağlanmıştır. T1 tüneli ve T2 tüneli arasında kanal kazı ve regülatör beton çalışmaları devam etmektedir."

Kaya, Reyhanlı Barajı Sulaması 1. ve 2. Kısım Sulama Projeleri kapsamında yörede arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinin de hayata geçirileceğini, böylece çiftçilerinin projeden en üst düzeyde faydalanmalarına olanak sağlanacağını aktardı.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Hatay'daki yatırımları inceledi

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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