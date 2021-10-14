Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Merkez Bankası'nda üç üst düzey yetkili görevden alındı. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alınan isimler oldu. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Merkez Bankası'nda bayrak değişimine piyasalar hızlı tepki verdi.Vatandaşlar doların rekor kırma sebeplerini Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? soruları ile araştırıyor. Peki, Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar düşer mi yükselir mi? İşte detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

BBC'de Özge Özdemir'in haberine göre; Gelişmiş ülkeler, Covid-19 döneminin getirdiği ekonomik zararları piyasaya nakit pompalayarak azaltmaya çalışıyor. Gelişmiş ülkelerin enflasyon kaygısı ile para politikalarında değişiklik yapması TL gibi para birimlerini etkiliyor.

Fakat Türk Lirası'ndaki değer kaybının arkasında Türkiye'deki para politikasının da etkisi var.

PARA POLİTİKASI KURULU KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi.

Karar öncesi 8,64 seviyelerinde olan kur, kararın açıklanmasıyla birlikte 8,80 seviyesine kadar yükseldi.

MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

DOLAR KAÇ TL?

Karar öncesi 9,07 seviyelerinde bulunan dolar, kararın yayınlanmasıyla birlikte gece yarısı 9,18'e fırlayarak rekor tazeledi. Dolar yeni günde ise rekor seviyelere yakın seyrediyor. Kur saat 09.10 itibarıyla 9,16'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,64'ten, sterlin ise 12,54'ten işlem görüyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altında da benzer bir durum yaşanıyor. Hızlı bir yükseliş eğilimine giren altının gram fiyatı şu sıralar 528 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 867 lira, 3.531 liradan satılıyor.

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