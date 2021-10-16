Diyarbakır ve Batman'da ikinci doz aşılanma oranı yüzde 55'in üzerine çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Batman'da ikinci doz aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu iki ilimiz turuncu iller kategorisinde. Zamanı gelen aşılarımızı aksatmayalım. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini de kullandı.