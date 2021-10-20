Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir fabrikaya ait arazide kayanın dinamitle patlatılma anı cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, bir akaryakıt istasyonunda duran sürücü, patlamanın olacağının bilgisi verilmesi üzerine kayda girerken, patlamanın olduğu alandan yükselen taşların yoldan geçen aracın üzerine düştüğü görüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri