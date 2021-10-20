Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir fabrikaya ait arazide kayanın dinamitle patlatılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir fabrikaya ait arazide kayanın dinamitle patlatılma anı cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, bir akaryakıt istasyonunda duran sürücü, patlamanın olacağının bilgisi verilmesi üzerine kayda girerken, patlamanın olduğu alandan yükselen taşların yoldan geçen aracın üzerine düştüğü görüldü.

Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı

Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı

Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı

Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title