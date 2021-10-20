Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir fabrikaya ait arazide kayanın dinamitle patlatılma anı cep telefonuyla görüntülendi.
KOCAELİ (DHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir fabrikaya ait arazide kayanın dinamitle patlatılma anı cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, bir akaryakıt istasyonunda duran sürücü, patlamanın olacağının bilgisi verilmesi üzerine kayda girerken, patlamanın olduğu alandan yükselen taşların yoldan geçen aracın üzerine düştüğü görüldü.