Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan sanığa 7 yıl hapis istemi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 14 yıldır topladıkları mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye sağlayan işçi emeklisi Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş'ın (19) evlerinin önünden 30 çuval mavi kapak çalan Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. (20) hakkında, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Mohammed Tahreer A., savcılık ifadesinde kapakları çöp zannederek aldığını ifade ederek pişman olduğunu söyledi.?

Eskişehir'de topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri, 500'ün üzerinde engelli bireye ulaştıran Melike Sarıtaş ile dedesi Halit Aydoğan'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinin önünden 30 çuvalda bulunan 160 kilo ağırlığındaki mavi plastik kapaklar, haziran ayında çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, şüphelinin Irak uyruklu Mohammed Tahreer A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evin önünden geçerken, çuvallardaki kapakları kullandığı elektrikli ve kasalı bisikletine doldurup uzaklaştığı tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan Mohammed Tahreer A., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin evinde bulunan kapaklar ise Melike Sarıtaş ve dedesi Halit Aydoğan'a teslim edildi.

?Dede ve torunun avukatlığını yapan Selin Karahisar da, "Müvekkilim ve dedesi 14 yıldır özverili bir şekilde kapakları toplayıp engelli vatandaşlarımıza yardım etmekte. Bu kapaklar her çeşit renkte ve ebatta oluyor. Bunları tek tek kendi elleri ile ayırmaktalar. Bu kadar emeğe karşılık bu davranış cezasız kalmamalı. Doğada her plastik dönüştürülemiyor. Belli başlı plastikler dönüştürülebiliyor. Bizim dosyamızdaki plastikler de ender dönüştürülebilen plastikler kapsamında olduğu için kıymeti daha fazla" şeklinde konuştu.