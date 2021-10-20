Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu yıl 11'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in açılış törenine katıldı. YÖREX'in yöresel ürünler açısından önemine değinen Vali Yazıcı; "Bu güzel ve eşsiz coğrafyamızın güzelliklerini tüm dünyaya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Antalya'mızdan hep birlikte göstereceğiz. " dedi.

Türkiye'nin ilk yöresel ürünler fuarı olan YÖREX 11'inci kez Antalya'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Antalya Ticaret Borsası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteği ve 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'de 81 il ve KKTC'nin yöresel ürünleri sergilenecek.

Fuar açılışına Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve ziyaretçiler katıldı.

Yöresel Ürünlerimizin Tanıtılması Noktasında Çok Önemli Bir Fuar

81 ilin yöresel ürünlerinin, yerel renklerinin, kültürel öğelerinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması noktasında çok önemli bir fuar olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı; "Hepiniz 11'inci YÖREX fuarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ülkemizin dört bir yanından bu cennet vatanın 81 köşesinden bu şehre teşrif ettiniz ve 81 vilayetimizin güzelliklerini Antalya'mızda dünya şehrinde sergileme imkan ve fırsatı buldunuz. İnşallah bu güzel ve eşsiz coğrafyamızın güzelliklerini tüm dünyaya Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Antalya'mızdan hep birlikte göstereceğiz. YÖREX'i bu yıl 11'inci kez düzenliyoruz. İnanıyorum ki; bu önemli fuarımızı büyüterek yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin önemi noktasında farkındalığı daha da arttıracağız. Ürünlerimizi bu güzel şehrimizden tüm dünyaya tanıtacağız. " dedi.

Manavgat'taki Desteğiniz İçin Teşekkür Ederim

Konuşmasında Türkiye'nin en büyük yangını olan Manavgat Yangınına da değinen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Hepinizin bildiği gibi ne yazık ki Manavgat'ımızda ve diğer üç ilçemizde etkileyen ağırlıklı olarak Manavgat'ın köylerini etkileyen çok büyük bir yangın yaşadık. Bu yangın sürecinde TOBB Başkanı Rıfat Beye Manavgat yangınında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Allah bir daha böyle afetleri göstermesin. "

Ürünlerimizi Daha Çok Dünya Pazarına Çıkarmalıyız

Yöresel ürünlerin markalaşması ve daha çok ekonomiye katkı vermesi gerektiğine değinen Vali Yazıcı; "İnanıyorum ki; yöresel ürünlerimizi katma değere dönüştürerek markalaştığımız zaman dünya pazarında daha çok yer alacağız. Bu yöresel ürünlerimizi geliştirerek dünya piyasasında hep birlikte pazarlayacağız. Ülkemizin güzel insanları, ülkemizin özellikle borsa ve oda başkanları, üyeleri kısacası Türk ekonomisini ileri doğru götüren bu heyet inanıyorum ki dünyada da yöresel ürünler başta olmak üzere ülkemizde üretilen ürünleri dünyanın zirvesine taşıyacak güce sahip. " ifadelerini kulandı.

Pandemiyle Tarımın Önemi Bir Kez Daha Anlaşıldı

Konuşmasının sonunda tarımın önemine değinen Vali Yazıcı; "Hepimiz pandemi döneminde tarımın ve gıdanın önemini bir kez daha öğrendik. Yaşamın devam etmesi için insanoğlunun yeme içme mecburiyeti var. Dolayısıyla gıda olmadan, tarım olmadan ve bunları da insanlığa uygun olarak sağlıklı bir şekilde üretmeden yaşamımıza devam edemeyeceğimizi bir kez daha pandemi bize öğretti. Dolayısıyla dünya standartında ürünler üretmek ve bize ait yöresel ürünlerimizle dünya pazarında boy gösterebilmek uğruna hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Ben YÖREX fuarının düzenlenmesinde emeği geçen ve bugüne getiren Ali Başkana ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu eşsiz güzellikleri bir araya getiren bu tür fuarlarımız başka şehirlerimizde de devam edecek. Ben katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. " diye konuştu.

Açılışın konuşmasının ardından fuar alanındaki stantları gezen Vali Yazıcı, yöresel ürünleri inceleyerek stant görevlilerinden bilgi aldı. 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla düzenlenen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 24 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak. Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 01 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 02 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 03 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 04 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 05 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 06 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 07 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 08 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 09 Coğrafyamızın Güzelliklerini Tüm Dünyaya Göstereceğiz 10

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