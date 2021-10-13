CHP'li vekilin 'Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok' isyanına Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt - Haberler
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CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" isyanına Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
CHP'li vekilin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Devlet nerede?" paylaşımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi. Kasapoğlu'nun fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımında "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." ifadeleri yer aldı.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP'li vekilin 'Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok' isyanına Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt - Haberler
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