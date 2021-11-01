Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta ziyarete açılacak
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta vatandaşların ziyaretine açılacak.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta vatandaşların ziyaretine açılacak.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'nin 2-3-4 Kasım tarihlerinde Valilik önünde Cumhuriyet Meydanı'na olacağı duyuruldu.
Müzenin, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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