Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta ziyarete açılacak - Haberler
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Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta ziyarete açılacak

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta ziyarete açılacak

Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta vatandaşların ziyaretine açılacak.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi Sinop'ta vatandaşların ziyaretine açılacak.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi'nin 2-3-4 Kasım tarihlerinde Valilik önünde Cumhuriyet Meydanı'na olacağı duyuruldu.

Müzenin, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği belirtildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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