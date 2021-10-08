Bugün maç var mı? 8 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 7 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

8 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün FIFA Dünya Kupası Eleme maçları oynanacak

2022 FIFA Dünya Kupası Eleme



19:00 | Angola - Gabon | FIFA Youtube

19:00 | Kamerun - Mozambik | Yayın Yok

21:45 | Türkiye - Norveç | TRT 1

21:45 | Almanya - Romanya | S Sport Plus/ S Sport 2

21:45 | Cebelitarık - Karadağ | Yayın Yok

21:45 | Çekya - Galler | S Sport Plus

21:45 | Letonya - Hollanda | S Sport/ S Sport Plus

21:45 | Rusya - Slovakya | Yayın Yok

22:00 | Cezayir - Nijer | Yayın Yok

22:00 | Cibuti - Burkina Faso | Yayın Yok

22:00 | Mısır - Libya | Yayın Yok

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI VAR MI?

Bu Hafta FIFA 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle oynanmayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG'TE 9. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Milli aranın ardından Süper Lig'te ilk mücadele, 15 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Başakşehir - Beşiktaş arasında yapılacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG'TE 9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

15.10.2021 | 20:00 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.10.2021 | 13:30 | GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.10.2021 | 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

16.10.2021 | 19:00 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

17.10.2021 | 13:30 | KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

17.10.2021 | 16:00 | GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

17.10.2021 | 16:00 | ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

17.10.2021 | 19:00 | TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

18.10.2021 | 20:00 | AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

18.10.2021 | 20:00 | ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

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