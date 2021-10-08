Bugün maç var mı? 8 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 7 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
Bugün FIFA Dünya Kupası Eleme maçları oynanacak
2022 FIFA Dünya Kupası Eleme
19:00 | Angola - Gabon | FIFA Youtube
19:00 | Kamerun - Mozambik | Yayın Yok
21:45 | Türkiye - Norveç | TRT 1
21:45 | Almanya - Romanya | S Sport Plus/ S Sport 2
21:45 | Cebelitarık - Karadağ | Yayın Yok
21:45 | Çekya - Galler | S Sport Plus
21:45 | Letonya - Hollanda | S Sport/ S Sport Plus
21:45 | Rusya - Slovakya | Yayın Yok
22:00 | Cezayir - Nijer | Yayın Yok
22:00 | Cibuti - Burkina Faso | Yayın Yok
22:00 | Mısır - Libya | Yayın Yok
Bu Hafta FIFA 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle oynanmayacak.
Milli aranın ardından Süper Lig'te ilk mücadele, 15 Ekim Cuma günü saat 20.00'da Başakşehir - Beşiktaş arasında yapılacak.
- 15.10.2021 | 20:00 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
- 16.10.2021 | 13:30 | GZT GİRESUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
- 16.10.2021 | 16:00 | DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
- 16.10.2021 | 19:00 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
- 17.10.2021 | 13:30 | KASIMPAŞA A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
- 17.10.2021 | 16:00 | GALATASARAY A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
- 17.10.2021 | 16:00 | ALTAY - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
- 17.10.2021 | 19:00 | TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
- 18.10.2021 | 20:00 | AYTEMİZ ALANYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
- 18.10.2021 | 20:00 | ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.