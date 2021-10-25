BU HAFTA, GIDADA DENETİM SEFERLİĞİ HAFTASI İLAN EDİLDİ

ANKARA (Habermetre) - BAKAN PAKDEMİRLİ:

GIDA İŞLETMELERİNİ 4 GÜN BOYUNCA YOĞUN BİR ŞEKİLDE DENETLEYECEĞİZ

GIDA DENETİMLERİNDE EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZ TÜKETİCİLERİMİZDİR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bugün başlattıkları Gıda Denetim Seferliğiyle 4 gün boyunca, 81 İl Müdürlüğünde görevli 7300 kontrol görevlisi ile Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinin yoğun bir şekilde denetleneceğini, denetim sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, 25-28 Ekim tarihleri arasında yapacakları gıda denetim seferberliğine ilişkin Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi.

Gıda güvenilirliği konusunda tek yetkili bakanlık olduklarını ve temel hedeflerinin tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olduğun kaydeden Pakdemirli, bu kapsamda tarladan, çiftlikten sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında denetimlerini yılın her günü aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Gıda denetimleri konusunda çok güçlü bir altyapıya sahibiz. 7. 300 kontrol görevlisi ile denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 41 kamu gıda kontrol laboratuvarı ve 104 özel gıda kontrol laboratuvarı ile gıda analizleri yapıyoruz. " dedi.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere 720 binin üzerinde gıda işletmesinin bulunduğunu, bakanlık olarak bütün gıda işletmelerini kayıt altına aldıklarını ve denetlediklerini belirtti.

2019 yılında 1 milyon 216 bin olan gıda denetim sayısını pandemiye rağmen 2020 yılında 1 milyon 357 bine çıkardıklarını kaydeden Pakdemirli, "Yurtiçi gıda denetimlerini risk esasına göre, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, inceleme, amaçlı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca gıda ithalatı denetimlerimizi de titizlikle yapmaktayız. Vatandaşımızın güvenilir gıda tüketmesi için pandemi sürecindeki tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışan bütün personelimize teşekkür ederim. " diye konuştu.

GIDADA TAKLİT VE TAHŞİŞ YAPAN İŞLETMELERE VERİLEN CEZALAR ARTIRILDI

Tüketici sağlığının ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesi amacıyla 04 Kasım 2020 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle taklit ve tağşiş ile ilgili yaptırımların ağırlaştırıldığını dile getiren Pakdemirli, "Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 Bin TL'den 2 Milyon TL'ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir. Yapmış olduğumuz mevzuat düzenlemeleri ve almış olduğumuz tedbirler neticesinde denetimlerde olumsuzluk sayısında azalma sağlanmıştır. " değerlendirmesinde bulundu.

GIDA İŞLETMELERİ 4 GÜN BOYUNCA YOĞUN BİR ŞEKİLDE DENETLENECEK

Yılın 365 günü hiç ara vermeden yapmış oldukları gıda denetimlerinde kamuoyunu ve işletmeleri bilgilendirmek, gerekli durumlarda yasal işlem uygulamak amacı ile bu hafta denetim seferberliği başlattıklarını, denetimlere bakan yardımcılarının da eşlik edeceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yapacağımız denetimlerde işletmelere başta gıda hijyeni ve personel hijyeni olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda bilgilendirme de yapılacak.

25-28 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca 81 İl Müdürlüğümüzde görevli 7300 kontrol görevlimiz ile Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerini yoğun bir şekilde denetleyerek, denetim sonuçlarını en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız.

Tüketiciye güvenilir ve sağlıklı gıda ulaştırma konusunda gerekli hassasiyeti gösteren gıda işletmelerine teşekkür edeceğiz.

Ancak denetimlerde aykırılık bulduğumuz işletmelere mevzuatın öngördüğü gerekli yaptırımları uygulayacağız. Tespit ettiğimiz eksiklikleri tek tek rapor halinde işletmelere sunacağız. "

Gıda denetimlerinde en önemli paydaşlarının tüketiciler olduğunu ifade eden Pakdemirli, tüketicilerin her türlü şikayetlerini ALO 174 ve Whatsapp İhbar Hattına (0 501 174 0174) yapabileceklerini, gelen bu şikayetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yaptıklarını ve vatandaşları sonucu ilişkin mutlaka bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Bakan Pakdemirli, tüketicilerin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için mevzuat düzenlemeleri dahil gereken her türlü tedbiri aldıklarını ve bu konuda taviz vermelerinin söz konusu olmadığını belirterek, bundan sonraki süreçte de denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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