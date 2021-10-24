Bu akşam maç var mı? 24 Ekim Pazar bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim Pazar günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akşam La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

SERİE A

19.00 | Roma - Napoli | S Sport Plus/ S Sport 2

19.00 | Inter - Juventus | S Sport Plus/ S Sport 2

HOLLANDA EREDİVİSİE



17.45 | Ajax - PSV | Bilyoner TV

21.00 | Groningen - AZ Alkmaar | Bilyoner TV

BUNDESLİGA

18.30 | Stuttgart - Union Berlin | BeiİN Sports 2/ Tivibu Spor 3

20.30 | Bochum - E.Frankfurt | BeiİN Sports 3/ Tivibu Spor 3

SÜPER LİG

19.00 | Fenerbahçe - Alanyaspor | BeİN Sports 1

PREMİER LİG

18.30 | Manchester Utd - Liverpool | S Sport/ S Sport Plus

LA LİGA

17.15 | Barcelona - Real Madrid | Smart Spor/ S Sport Plus

19.30 | Real Betis - Rayo Vallecano | Smart Spor

22.00 | Atletico Madrid - Real Sociedad | Smart Spor/ S Sport Plus

LİGUE 1

21.4 | Marsilya - PSG | Bein Sports 2/ Bilyoner TV

LİGA NOS

17.30 | Paços Ferreira - Arouca | Bilyoner TV

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