Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu - Haberler
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Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyor Sao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyor.

- Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyor

Sao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu

SAO PAULO - Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyor. Sao Paulo eyaletini son 3 haftada 3 kez kum fırtınası vurdu.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde kum fırtınaları devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü yerel saatle 16.00 sularında Catanduva şehrinde etkili olan kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı. Yaklaşık 20 dakika süren kum fırtınasında can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölge sakinleri turuncu renkli devasa toz bulutunun geçişini hayretle izlerken, bazı vatandaşlar olayın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Sao Paulo eyaletini 26 Eylül'de ve 1 Ekim'de de kum fırtınası vurmuştu. Uzmanlar yaşanan bu kum fırtınalarının nedeninin ise bölgede uzun süredir etkili olan kuraklık sonrası çıkan şiddetli rüzgarlar olduğunu ifade etti.

Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu

Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu

Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu

Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu
İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Brezilya'da kum fırtınaları devam ediyorSao Paula eyaletini 3'üncü kez kum fırtınası vurdu - Haberler
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