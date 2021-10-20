Blazing Sails ve Railroad Corporation'ınn yayncısı Iceberg Interactive'in oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta Iceberg Interactive yer alıyor. Steam'de Iceberg'in yayınladığı oyunlarda %90'a varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. Iceberg'in indirimi 25 Ekim'de sona eriyor.

Iceberg Interactive, Haarlem, Hollanda merkezli özel bir video oyunu yayıncısıdır. Şirket, bağımsız geliştiricilerin oyunlarını yayınlamakla bilinir. Windows, macOS ve Linux için video oyunlarını geleneksel perakende kanalları ve Steam gibi dijital dağıtım hizmetleri aracılığıyla yayınlar.İndirime giren başlıca oyunları sizler için listeledik. Ayrıca indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

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İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

Railroad Corporation – 19,38 TL

Sacred Fire: A Role Playing Game – 35,10 TL

Starpoint Gemini Warlords – 11,00 TL

Circle Empires Rivals – 12,50 TL

Star Dynasties – 48,00 TL

Blaing Sails – 17,50 TL

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