Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı kaçta?
Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı kaçta?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçının hangi kanalda ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Futbolseverler internette konuyla ilgili internette en çok "Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı kaçta? BJK maçı kaçta? Beşiktaş CL maçı kaçta?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Beşiktaş maçına dair tüm detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçı 19 Ekim 2021'de Vodafone Parkta oynanacak.
BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 19.45 itibariyle Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON 11'LER!
Beşiktaş'ta sakat olan N'koudou ile Mehmet Topal maç kadrosunda yer almazken, Pjaniç ve Alex Teixeira'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş