BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçının hangi kanalda ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Futbolseverler internette konuyla ilgili internette en çok "Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı kaçta? BJK maçı kaçta? Beşiktaş CL maçı kaçta?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Beşiktaş maçına dair tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Sporting Lizbon arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçı 19 Ekim 2021'de Vodafone Parkta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi mücadelesi saat 19.45 itibariyle Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON 11'LER!

Beşiktaş'ta sakat olan N'koudou ile Mehmet Topal maç kadrosunda yer almazken, Pjaniç ve Alex Teixeira'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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