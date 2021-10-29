Başkentte Cumhuriyet'in 98. yılı coşkuyla kutlandı - Haberler
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Başkentte Cumhuriyet'in 98. yılı coşkuyla kutlandı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Başkentte Cumhuriyet'in 98. yılı coşkuyla kutlandı

Ankara Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı.

ULUS, BARTIN (AA) - Ankara Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni yapıldı.

TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayan tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bazı binaların üst katlarına da keskin nişancılar yerleştirildi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Kortejin önünde motosikletli timler yer alırken, arkalarındaki askerler, Türk bayrakları ve büyük boy Atatürk posteri taşıdı. Kortejin sonunda bulunan atlı birlikler, çocukların ve yetişkinlerin ilgi odağı oldu.

Kortejde, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri ile genç milli sporcular, izciler ve Okçular Vakfı üyeleri de yer aldı.

Korteje ellerinde kendi ülkeleri ve Türk bayraklarıyla katılan Türkiye burslusu uluslararası öğrenciler, "Türkiye" sloganı attı.

Kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar, marşlara eşlik etti, asker ve polislere sevgi gösterisinde bulundu.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci Meclis binası önünde son buldu.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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