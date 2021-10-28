BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN TİCARET BAKANIMIZA ZİYARET

ANKARA (Habermetre) - Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle ilçemizin daha da gelişmesi için yetinmeyen Başkanımız Mesut ÜNER, ziyaret programları dahilinde Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet MUŞ'u makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet MUŞ'un Ankara'daki makamında gerçekleşen ziyaret, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Gerçekleşen Bakanlık programı ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Çatalca'mızla ilgili projelerimizde her zaman bizlere destek olan Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MUŞ'u makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza ziyaret sırasındaki samimi ilgi ve alakası için çok teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. " dedi.

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