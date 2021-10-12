BAŞKAN PEKYATIRMACI GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisi'nin organize ettiği programla üniversiteye gelen ve gençlik meclisine yeni üye olan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle birlikte gitar eşliğinde söylenen şarkılara da eşlik etti.

Her fırsatta öğrenci ve gençlerle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Gençlik Meclisi tarafından organize edilen ve meclise yeni üye olan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Gitar ve ney dinletisinin olduğu programda gençlerle keyifli anlar geçiren Başkan Pekyatırmacı programda öğrencilerin gitar eşliğinde söylediği şarkılara da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Eğitime ve gençlerimize verdiğimiz destek aralıksız devam edecek"

Selçuklu Belediyesi olarak gençliğe ve öğrencilere verdikleri desteğe devam edeceklerini ve bunu hep ön planda tuttuklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Gençlik meclisi olarak hızlı bir dönemin başlangıcını yapıyoruz geçtiğimiz günlerde sedir sohbetinde beraberdik. Gençlik Meclisi'nin yeni üyeleri ile birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum hepiniz hoşgeldiniz. Mutlaka Sille'yi görmeyenleriniz vardır İnşallah önümüzdeki süreçte geniş zaman aralığında Sille'yi de gezmek nasip olur. Çünkü Sille 5 bin yıllık tarihi ile Konya'nın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. İçerisinde camileriyle, kilisesi ile hamamlarıyla oyma kaya kiliseler ile, özellikle gezmeniz gereken bir yer. Önümüzdeki günlerde gençlik meclisimizin çalışmaları ile İnşallah arkadaşlarımız bir geziye planlarlar.

İçerisinde bulunduğumuz alan Sille Baraj Parkı burası Selçuklu Belediyemiz tarafından düzenlenmiş 1 milyon metrekare büyüklüğünde bir alan içerisinde restoran, macera kulesi, piknik alanları gezinti alanları var. Bunun yanında içerisinde bulunduğumuz yerde özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklarımızın eğitim aldığı bir alana dönüştürdüğümüz Sille Tabiat Okulumuz var. Biz Selçuklu Belediyesi olarak eğitime de çok büyük değer veriyoruz bu konuda gençlerimizin, çocuklarımızın yetişmesi için de çok sayıda faaliyetler yürütüyoruz. Bu yürüttüğümüz faaliyetlerden bir tanesi de Sille Tabiat Okulu. Burada hedefimiz ilkokul seviyesinde ki çocuklarımızı okul ortamından uzaklaştırıp doğa ile baş başa bir ortamda tabiatla buluşturmak ve atölyeler içerisinde çocuklarımıza farklı eğitimleri verebilmek. Bu kapsamda arkeoloji atölyesinden tutun bilim atölyesine, müzik atölyesine, seracılık atölyesine varıncaya kadar çok sayıda atölyenin olduğu bir mekan ve Türkiye'de de lk olarak hazırlanmış bir alan. 3 yıldır faaliyet halinde olduğumuz bu alanda örnek bir işi milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte yürütüyoruz. Bu süre zarfında da bir müfredat oluşturuldu ve milli eğitime de Sille Tabiat Okulu' nda yapılan uygulamalar okul dışı eğitim ortamlar için örneklik teşkil etti. Bu müfredat kitapçık haline getirilerek milli eğitime teslim edildi. Hem ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle işbirliği yapıyoruz hem de belediyemizin ilgili birimleri burada çok önemli çalışmalara yapıyorlar. Ben yeniden hoşgeldiniz diyorum eğitim hayatınızda başarılar diliyorum programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da gençlik meclisimizin çalışmaları ile birlikte olmaya devam edeceğiz. " dedi.

Program Başkan Pekyatırmacı ile öğrencilerin özçekim yapmasıyla son buldu.

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