Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü - Haberler
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Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar tonlarca hamsi avladı.

AMASRA, BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçılar tonlarca hamsi avladı.

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, yaklaşık 100 ton hamsiyle Tarlaağzı Limanı'na döndü.

Dolu kasalarla limana ulaşan balıkçıların yüzü hamsi bereketiyle güldü.

Teknelerden indirilen kasalar, kamyon ve pikaplara yüklenerek Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya bölgelerine sevk edildi.

Balıkçı Metin Bakır, gazetecilere, 1000 kasanın üzerinde hamsiyle limana döndüklerini söyledi.

Normalde Marmara Denizi'nde avlandıklarını, bu yıl Karadeniz'e açıldıklarını anlatan Bakır, "Bütün teknelerde elhamdülillah balık var. Karadeniz bu yıl bol görünüyor. Eylülden bu yana balıkçılık devam ediyor. Durum da bolluğun süreceğini gösteriyor." diye konuştu.

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

Balıkçılar limana 100 ton hamsiyle döndü

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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