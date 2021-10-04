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Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)

'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir...

'HİZMET KALİTESİ TAAHHÜTLERİ BULUNMUYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamanın devamında Facebook, İnstagram ve WhatsApp servislerindeki sorunun uzun süre geçmesine rağmen düzeltilmediğini belirterek, "Facebook, Instagram ve WhatsApp servislerine uzun bir süre geçmesine rağmen ulaşılamıyor. Anlık haber leşme amacıyla kullanılan yabancı menşeli platformlar (OTT servisler) ve sosyal ağlar, ülkelerin yasal düzenlemelerine uymadığı gibi, hizmet kalitesi taahhütleri de bulunmuyor" ifadelerini kaydetti.

'YERLİ MESAJLAŞMA UYGULAMALARIMIZIN ÖNEMİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR'

Sosyal medya platformalarında yaşanan sorunların yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini daha çok ortaya çıkardığının altını çizen Sayan, "Kullanıcı sayısı arttıkça ekonomik değeri büyüyen bu platformların, kullanıcılarına karşı daha fazla sorumlu olması gerekiyor. Bu mecralarda sıkça yaşanan kesintiler, tüketici hakları yönünden yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" dedi.


Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)

Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Yardımcısı Sayan: Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmekte (2) - Haberler
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