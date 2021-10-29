Bağımsızlığımızdan Hiçbir Şekilde Vazgeçmeyeceğimizi Tam 98 Yıl Önce Tüm Dünyaya İlan Ettik

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri Antalya'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Vali Ersin Yazıcı, Valilikte gerçekleşen resmi kabul töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılar ile birlikte Kutlama Töreni'ne katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Valilik makamında tebrikatı kabul töreni düzenlendi. Valilik makamında gerçekleşen resmi kabul töreninde Vali Ersin Yazıcı, Protokol üyeleri, kamu kurumlarının yetkilileri, STK temsilcileri, güvenlik güçleri ve vatandaşların olduğu heyetin tebriklerini kabul etti.

Resmi Kabul Töreni'nin ardından Vali Ersin Yazıcı ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek kutlama törenine katıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen kutlama töreninde ilk olarak Vali Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek askeri araç üzerinde halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Törene Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Feridun Bahşi, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yrb. Murat Sezgin, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticisi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalyalıların yoğun katılım gösterdiği tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajı okundu.

Cumhuriyetimizin 98'inci Yıl Dönümünü Kutlamanın Gurur ve Heyecanını Yaşıyoruz

Törende konuşan Vali Yazıcı; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Aziz Türk Milleti'nin, Büyük fedakarlıklarla kazandığı Muazzam zaferlerin sonucunda, Milli Egemenliğimizin ve Bağımsızlığımızın ilanı olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Kıymetli Antalyalılar, bugün bizim bayramımız. Sizlerin ve sizlerin şahsında tüm Antalyalıların Bayramını tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun. Milletimiz; hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk altına girmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya, kanıyla ve canıyla 98 yıl önce ilan etmiştir. " diye konuştu.

Cumhuriyetimize, Birlik ve Beraberlik İçinde Sahip Çıkmalıyız

Cumhuriyetimizin, dört bir yanı işgal edilmiş vatan topraklarını her türlü imkansızlığa göğüs gererek kurulduğunu belirten Vali Yazıcı; "Cumhuriyet; Vatan sevgisi, inanç ve yüreklerindeki iman ile, Kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran, Aziz ve onurlu Türk Milletinin gücünün, tüm dünyaya göstergesidir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimize, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz, kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. " ifadelerini kullandı.

Milletimiz, Kendini 1 Dolara Satan Hainlere Fırsat Vermemiş ve Aslada Vermeyecektir

Demokrasimize ve Cumhuriyetimize her şartta ve koşulda sahip çıktığımızın altını çizen Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Hiç şüphem yok ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Aziz Milletimizin yaktığı istiklal meşalesi, her türlü saldırı ve zorluklar karşısında hiç sönmemiş ve sonsuza kadar da sönmeyecektir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de, Milletimiz, kendini 1 Dolara satan hainlere fırsat vermemiş, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. "

Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Çalışmaya Devam

2023 hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir Türkiye için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Vali Yazıcı; "Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak, Bayrağımıza rüzgar olmaya, istiklalimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, Bir ve beraber çalışacağız. "Yerli ve milli" eksende üreterek, gençlerimize daha güçlü bir Türkiye bırakacağız. Atalarımızdan bizlere emanet olan Cumhuriyetimizi milletçe, hep birlikte yükseltip yücelteceğiz. " diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

Konuşmasının sonunda 98 yıl sonra bugün, ilk günkü heyecanla Cumhuriyetine sahip çıkan herkesi tebrik eden Vali Yazıcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve kahraman ecdadımızı rahmetle ve şükranla yad edip "Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. " dedi.

Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından şiir okunması, halk oyunları ve tekvando gösterileri ile devam eden program, bando takımları, öğrenciler, Şehit yakınları, Gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Teşkilatı ve Emniyet güçlerinin geçiş töreni ile sona erdi. Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Antalya'nın dört bir tarafında düzenlenen etkinliklerle gün boyu devam edecek. 01_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 02_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 03_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 04_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 05_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 06_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 07_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 08_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 09_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 10_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 11_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 12_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 13_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni 14_cumhuriyet_bayrami_kutlama_toreni Tüm haberler için tıklayınız...

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