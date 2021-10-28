Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı - Haberler
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Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

Aydın'da Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Program kapsamında Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Kutlamalar, yarın Aydın Valiği'ndeki tebrigat, Kent Meydanı'ndaki kutlama ve özel bir oteldeki kabul törenleri ile devam edecek. - AYDIN

Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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