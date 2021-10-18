Apple, yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı! İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Apple'ın "Unleashed" etkinliğinde, şirketin yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarı, yeni Mac mini bilgisayarı ve kulaklıklarının üçüncü nesil versiyonu AirPods tanıtıldı.

AIRPODS'UN ÖZELLİKLERİ

Etkinlikte tanıtılan 3'üncü nesil AirPods ter ve su geçirmez olduğu ve 6 saat dinlemeye imkan verecek şekilde artırıldığı belirtildi. Cihazın ABD'de 179 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacağı açıklandı. AirPods Pro ile benzer bir tasarım ile gelen yeni AirPods, 5 dakikalık şarj ile 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Yeni kulaklık sesi canlı olarak ayarlayabilen Adaptif EQ özelliği ile geliyor.

AIRPODS'UN TÜRKİYE FİYATI

AirPods aynı zamanda FaceTime aramalarında net ve doğal iletişim sağlayan ve Full HD ses kalitesi sunan üstün konuşma codec'i AAC-ELD'ye sahip. Apple AirPods'un Türkiye'de 1.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağını duyurdu.

MACBOOK PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Lansmanın en çok merak edilen ürünü yeni MacBook Pro 14 ve 16 inç olmak üzere iki versiyon ile geliyor. Cihazda Touch Bar yer almıyor. Apple bunun yerine cihazlarda fonksiyon tuşlarına yer verdi. iPhone benzeri ekran çentiği ile gelen yeni MacBook Pro buna rağmen FaceID özelliğine ev sahipliği yapmıyor. 14 inçlik model 8 çekirdekli işlemci, 2,8 kata kadar daha hızlı performans ile karşımıza çıkıyor.

MACBOOK PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI

Yeni 14 inç MacBook Pro modeli 23 bin 499 TL'den 16 inç MacBook Pro modeli ise 28 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye'de satılacak.

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