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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla etkin bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 04. 10. 2021 ile 10. 10. 2021 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikorter-drone denetiminde 278 sürücüye, özel denetimlerde ise (Emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetimi) 2. 595 araç denetlenmiş olup 720 sürücüye trafik idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 85 araç ve 189 yolcu olmak üzere toplam 274 yol kullanıcısına eğitim verilmiştir.

Antalya'da trafik ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi. Helikopter ve Drone Destekli Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor 01 Helikopter ve Drone Destekli Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor 02 Helikopter ve Drone Destekli Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor 03

Helikopter ve Drone Destekli Denetim 1

Helikopter ve Drone Destekli Denetim 2

Helikopter ve Drone Destekli Denetim 3

Helikopter ve Drone Destekli Denetim 1

Helikopter ve Drone Destekli Denetim 2

Helikopter ve Drone Destekli Denetim 3

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