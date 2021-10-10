Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı - Haberler
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Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı Ankara'nın başkent seçilmesinin 98'inci yılını Ekim ayına düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlamayı planlayan Çankaya Belediyesi, Koray Avcı konseriyle başladığı kutlamalarda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı

ANKARA - Ankara'nın başkent seçilmesinin 98'inci yılını Ekim ayına düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlamayı planlayan Çankaya Belediyesi, Koray Avcı konseriyle başladığı kutlamalarda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle gerçekleştireceği programların ilkine sanatçı Koray Avcı'nın konseriyle başladı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce vatandaşa seslendirdiği şarkılarla muhteşem bir gece yaşatan Avcı, müzikseverlerin kendisine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı şükranlarını iletti. Sahne aldığı süre boyunca yaptığı esprili konuşmalarıyla eğlenceli anlar da yaşatan Avcı, desteklerinden ötürü Çankaya Belediyesine de teşekkür etti.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı Çankaya'da Koray Avcı konseriyle kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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