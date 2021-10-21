Anamur'da, "Bahçe Günleri" programında yerli muzun gelişimi anlatıldı

ANAMUR, MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, sektörün gelişimine katkı sunmak için "Bahçe Günleri" programı düzenlendi.

İlçede muz üreticiliği yapan Begüm Başkur'un serasında, Tekfen Tarım'ın desteğiyle düzenlenen programa çiftçiler katıldı.

Ziraat yüksek mühendisi Bünyamin Kozak, sunumunda, yerli ve ithal muzun tarihçesi, üretim aşamaları ve ürünlerdeki zirai hastalıklar konusunda bilgi verdi.

Konuşmasında, üründeki fiyat dalgalanmalarının üreticiyi rahatsız ettiğini belirten Kozak, "Yerli muzun, seradaki değeriyle pazardaki fiyatı arasında fark var. Burada üreticinin yapması gereken üretimini 12 aya yaymak. Bizim tavsiyemiz bu." dedi.

Kozak, muz bitkilerine zarar veren panama hastalığının ilçede de görülmeye başlandığını ifade ederek, üreticilerin bu konuda tedbir almasını istedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar serayı gezerek, bilgiler aldı.