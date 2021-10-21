Anamur'da, "Bahçe Günleri" programında yerli muzun gelişimi anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anamur'da, "Bahçe Günleri" programında yerli muzun gelişimi anlatıldı

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur'da,

Türkiye'nin önde gelen muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, sektörün gelişimine katkı sunmak için "Bahçe Günleri" programı düzenlendi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Türkiye'nin önde gelen muz üretim merkezlerinden Mersin'in Anamur ilçesinde, sektörün gelişimine katkı sunmak için "Bahçe Günleri" programı düzenlendi.

İlçede muz üreticiliği yapan Begüm Başkur'un serasında, Tekfen Tarım'ın desteğiyle düzenlenen programa çiftçiler katıldı.

Ziraat yüksek mühendisi Bünyamin Kozak, sunumunda, yerli ve ithal muzun tarihçesi, üretim aşamaları ve ürünlerdeki zirai hastalıklar konusunda bilgi verdi.

Konuşmasında, üründeki fiyat dalgalanmalarının üreticiyi rahatsız ettiğini belirten Kozak, "Yerli muzun, seradaki değeriyle pazardaki fiyatı arasında fark var. Burada üreticinin yapması gereken üretimini 12 aya yaymak. Bizim tavsiyemiz bu." dedi.

Kozak, muz bitkilerine zarar veren panama hastalığının ilçede de görülmeye başlandığını ifade ederek, üreticilerin bu konuda tedbir almasını istedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar serayı gezerek, bilgiler aldı.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

 İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli 'casusluk' suçundan tutuklandı

İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title