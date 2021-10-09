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Almanya'dan sınırdışı edilen Afgan uyruklu çete lideri ve adamları İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Almanya'dan sınırdışı edilen Afgan uyruklu çete lideri ve adamları İstanbul'da yakalandı

Karıştığı suçlardan dolayı Alman makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Karıştığı suçlardan dolayı Alman makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edilen çete lideri Sanger Ahmadi ve adamları, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı. Alman polislerini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen ve rahat bırakılmaması durumunda Afganları cinayete teşvik edeceğini açıklayan Ahmadi, 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu çetesinin başında olduğu ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu çetesinin başındaki Sanger Ahmadi adlı Afganlı, geçtiğimiz aylarda karıştığı suçlardan dolayı Almanya'dan ülkesine gönderilmişti. Almanya'dan sınırdışı edilmesine neden olan Alman polislerini sorumlu tutan Ahmadi, polisleri ölümle tehdit ederek, rahat bırakılmaması durumunda ülkedeki Afganları cinayete teşvik edeceği tehdidinde bulunmuştu.

Otelde toplantı halindeyken baskın

Çete lideri Ahmadi'nin ülkesinden Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Yeri tespit edilen Sanger Ahmadi ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmadi ve çete üyelerinin Bahçelievler'de faaliyet gösteren bir otelde kaldıklarını belirledi. Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız kazanç elde ettiği saptanan Afganistan uyruklu çete lideri ve adamlarının yakalanması için söz konusu otele özel harekat timleriyle birlikte baskın düzenlendi. Yeni bir eylem planı için otel lobisinde toplantı halinde oldukları sırada yapılan baskımda, Sanger Ahmadi ve çete üyeleri oldukları belirlenen J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. isimli biri Türk dördü Afgan uyruklu toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çetenin bir üyesi Türk

Gözaltına alınan Ahmadi ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin başladığı öğrenildi. Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı belirlenen 'Lions-Cartel' çetesinin liderinin, sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlar ile paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu belirtildi. - İSTANBUL

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