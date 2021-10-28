Alacak verecek tartışmasında sırtından bıçaklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alacak verecek tartışmasında sırtından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alacak verecek tartışmasında sırtından bıçaklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek yüzünden çıkan Kavga sırasında K.C. isimli şahıs sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, sağlık çalışanlarının olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren S.K., Y.K ve N.K. isimli kardeşler suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerden N.K. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Y.K. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheli S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada

Silahlı döner bıçaklı kavgada kendisini sandalye ile korumaya çalıştı! O anlar kamerada

 15 yaşındaki kızı dövüp çıplak görüntülerini yayınladı! 36 yıl hapsi isteniyor

15 yaşındaki kızı dövüp çıplak görüntülerini yayınladı! 36 yıl hapsi isteniyor

 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarılmıştı, balkondan düşerek hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title