Alacak verecek tartışmasında sırtından bıçaklandı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek yüzünden çıkan Kavga sırasında K.C. isimli şahıs sırt bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı, sağlık çalışanlarının olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren S.K., Y.K ve N.K. isimli kardeşler suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı.

Şüphelilerden N.K. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Y.K. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheli S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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