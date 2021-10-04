AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.

Habermetre - Haberler | Toplum
AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.

AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.

ERFELEK, SİNOP (Habermetre) - AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ. İlimizde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra afet bölgesindefedakarca görev yapan Erfelek İlçe Özel İdare Müdürlüğü çalışanlarına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU imzalı "Teşekkür Belgesi" takdim edildi. Belgeler Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES tarafından Kaymakamlık Makamında personele takdim edilerek yoğun gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Hamza Hamzaoğlu Gökhan Töre Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 00:12:55. #1.12#