AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.
AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ.
ERFELEK, SİNOP (Habermetre) - AFET BÖLGESİNDE ÇALIŞAN İLÇE ÖZEL İDARE PERSONELİMİZE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ. İlimizde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra afet bölgesindefedakarca görev yapan Erfelek İlçe Özel İdare Müdürlüğü çalışanlarına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU imzalı "Teşekkür Belgesi" takdim edildi. Belgeler Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES tarafından Kaymakamlık Makamında personele takdim edilerek yoğun gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.
Habermetre - Son Dakika Haberleri