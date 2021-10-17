ADANA (İHA) - Adana'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da iki araçta yapılan aramalarda 11 paket halinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şüphe üzerine kentte durdurulan iki araçta narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Aramalarda 11 paket halinde 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. ve Burhan I. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.