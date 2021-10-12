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Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda, Yasin A. yönetimindeki 34 LZ 9310 plakalı otomobil ile devriye görevindeki polis motosikleti çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 polis memuru, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yasin A, Emniyet'e götürüldü.

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Son dakika haberleri | Otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı
AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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