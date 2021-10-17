Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ - Haberler
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Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İZMİT'te 5 TL'lik kazı kazandan 200 TL kazandığını belirterek parasını isteyen kadını, gezici bayi Süreyya Bulut uyardı.

İZMİT'te 5 TL'lik kazı kazandan 200 TL kazandığını belirterek parasını isteyen kadını, gezici bayi Süreyya Bulut uyardı. Bulut, kadına yanıldığını, neredeyse bir ev parası kazandığını söyleyerek ikramiyesini 200 bin TL olduğunu açıkladı. Büyük şaşkınlık yaşayan kadının kimliği ise bilinmiyor.

Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki gezici bayinin önünden geçen bir kadın, çocuğunun ısrarıyla ' Altın' adlı 5 TL'lik kazı kazan aldı. Kazıdığında 200 TL kazandığını belirten kadın, gezici bayi Süreyya Bulut'tan ikramiyesini istedi. Bulut ise kadına yanıldığını ve 200 bin TL kazandığını söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan kadın, gezici bayiye bir miktar para verip ikramiyesini almaya gitti.

'ÇANTANA KOY VE İKRAMİYENİ ALMAYA GİT'

Olayı anlatan gezici bayi Süreyya Bulut, şunları söyledi

12 Ekim sabahı ürün istemiştim, bunların içerisindeki 'Altın' serisinde gün boyunca 5 bin TL, 10 bin TL ikramiyeler çıktı. Ufak bir çocuk, yoldan geçerken annesini zorlayarak kart istedi. Annesi de kartı aldı, kazıdıkları zaman 200 bin TL kazandıklarını gördük. Yalnız kadın ikramiyeyi 200 TL olarak görmüştü. Ben de bu paranın 200 TL değil, 200 bin TL olduğunu söyledim. Neredeyse bir ev parası olduğunu anlattım. 'Güvenli bir şekilde çantana koy ve ikramiyeni almaya git' dedim.

'O GÜNDEN SONRA SATIŞLARIMIZDA PATLAMA OLDU'

Büyük ikramiyenin çıktığı günden bu yana kazı kazan satışlarında büyük oranda artış yaşandığını belirten Bulut, Kadını uyardığım zaman şoka girdi, ağlamalı bir hal aldı. O gün bir de 10 bin TL ile 1000 TL vermiştik, 12 Ekim'de resmen burada şölen havası yaşandı. Alanlar, güle güle harcasın. 200 bin TL'lik ikramiyeyi alan kadının kimliğini bilmiyorum fakat o günden sonra satışlarımızda müthiş bir patlama oldu. Fısıltı gazetesinden dolayı baya bir yoğunluk yaşanıyor, resmen rahat bir şekilde çalışamıyoruz dedi.

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ

Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | 5 LİRALIK KAZI KAZANLA 200 BİN LİRA KAZANDI, GEZİCİ BAYİNİN UYARISIYLA FARK ETTİ - Haberler
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