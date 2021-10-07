Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne 2021? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman, hangi yıl çıkıyor? 3600 ek gösterge son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun memurları tahrik etmek için konuştuğunu belirten Erdoğan, bu meselenin önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine de yanıt verdi.

"BU ZAT NEYİ KONUŞUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge için "Sen yapmazsan biz yapacağız" sözleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor. 3600 ek göstergenin sözünü veren biziz, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen de biz. Bu zat neyi konuşup duruyor." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Küresel üretim ve tedarik kanallarında tıkanıklığın yaşandığı dönemde ülkemiz herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Ciddi büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Birileri hala felaket tellallığı yapıyor. Bizim hakikat denizinde boğmadığımız yalanların karşımıza çıkması kaçınılmazdır.

"YAPTIKLARIMIZI TAKDİR ETMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

Dünkü grup toplantımızda yaptığımız konuşmadan Kılıçdaroğlu çok alınmış. Bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Dünyada enerji fiyatlarının 5 kat arttığı dönemde bizim kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yaptığımızı bilmiyor. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Enerjide Avrupa ne halde. Adamlar benzin bulamıyor.

Her şeyi geçtik kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Enerji fiyatlarını etkileyecek kontratları en yüksek avantajla yapmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Dünyada olanların farkındayız, adımlarımızı da ona göre atıyoruz. Memur ücretlerinde kendilerini de memnun eden artışlar yaptık. Belediyeleri hırsızlık, ahlaksızlık, taciz iddialarıyla çalkalanan bir partinin yaptıklarımızı takdir etmelerini beklemiyoruz.

"İFTİRA KAMPANYALARI ARTIYOR"

2023'e yaklaştıkça partimize yönelik iftira kampanyaları artıyor. 2023'te Meclis'te ve cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstleneceğiz. Bunlara hak ettikleri cevabı her türlü platformda vereceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz merci milletimizdir. Bundan sonra da hedeflerimize milletimizle beraber yürüyerek ulaşacağız."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 3600 ek gösterge konusunda, "Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz, tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız." demişti.

EK GÖSTERGE 3600 OLURSA MAAŞLAR NE KADAR OLUR?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.