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30. Ege Rallisi Sona Erdi...

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30. Ege Rallisi Sona Erdi...

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı 30. EGE RALLİSİ, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin zaferiyle sona erdi.

Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci olurken, BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibi de Skoda Fabia R5 ile yarışı genel klasman üçüncüsü olarak tamamladı.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı 30. Ege Rallisi, 16-17 Ekim tarihlerinde İzmir Seferihisar'da gerçekleştirildi. 7 ayrı takım ve 76 ekibin mücadele ettiği iki günlük organizasyon ile otomobil tutkunları seyir zevki yüksek bir ralliyi geride bıraktı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Ege Rallisi'ni 10.1 saniye farkla ilk sırada tamamlayarak bu sezon ikinci zaferlerini İzmir'de kazanmış oldu. İkinciliği kazanan ekip Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı olurken, BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibi de Skoda Fabia R5 ile yarışı genel klasman üçüncüsü olarak tamamladı.

Sınıf N'de GP Garage'dan Efe Albağlar-Ersin Ören, İki çeker ve Sınıf 4'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener, Sınıf 3'te aynı takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey'den Mehmet Besler-Egemen Ertük, historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası klasmanında da Ayhan Germirli-Mustafa Nazik birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Ralli 17 Ekim Pazar akşamı Sığacık Teos Marina'daki finiş podyumunda son buldu.

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