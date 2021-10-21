2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberler
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2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-14 Ekim'de tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-14 Ekim'de tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların 2021-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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