ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde hangi takım hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesinin ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Bu yılki çeyrek final kura çekimi, futbolseverler için büyük merak konusu olurken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri netleşti. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kurasında hangi takım hangi takımla eşleşti? Detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALİNDE KURASINDA HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTI?

Çeyrek final kura çekimi tamamlandı ve eşleşmeler futbolseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Kura sonucunda takımlar şu şekilde eşleşti:

Beşiktaş – Alanyaspor

Seribaşı olan Beşiktaş, çeyrek finalde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, Beşiktaş'ın kupa yolunda önemli bir sınavı olacak.

Fenerbahçe – Konyaspor

Fenerbahçe ise çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşti. Kritik bir maç olması beklenen bu karşılaşma, iki takımın da kupada iddialı olduğunu gösteriyor.

Galatasaray – Gençlerbirliği

Galatasaray, çeyrek finalde Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Bu eşleşme, sarı-kırmızılı ekibin kupa yolundaki potansiyel avantajını belirleyecek.

Samsunspor – Trabzonspor

Çeyrek finalde son eşleşme ise Karadeniz derbisi olarak nitelendirilen Samsunspor – Trabzonspor maçı oldu. Trabzonspor için kritik bir sınav niteliğinde olan bu karşılaşma, kupa tarihine damgasını vurabilecek bir mücadele olacak.

ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ VE HEYECANI

Kura çekimi saat 14:15'te başladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ile yarı finaldeki muhtemel eşleşmeler belirlendi. Bu süreçte futbolseverler, Türkiye Kupası'nın ilerleyen aşamalarını ve olası final senaryolarını heyecanla takip ediyor. Çeyrek final eşleşmeleri, hem lig performansını hem de kupa stratejilerini doğrudan etkileyen önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.